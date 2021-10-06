Максим Степанов назвав одну з головних проблем при лікуванні хворих коронавірусом

Однією з істотних проблем, які перешкоджали успішному лікуванню COVID-хворих в перші місяці пандемії, стало самолікування. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів колишній міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

«Пам'ятаю, як витягли з того світу 34-річну жінку. Боротьба за її життя тривало дуже довго. У неї було страшне ураження легень. На жаль, це стало результатом самолікування на початковій стадії. Самолікування було однією з найсерйозніших проблем», — розповідає Степанов.

За його словами, лікарі багато разів чули висловлювання хворих про те, що «подруга перехворіла, вона сказала, що потрібно приймати ці ліки». Деякі з пацієнтів починали пити антибіотики або приймати гормональну терапію, чого категорично не можна робити в перші дні, оскільки це продукує посилений розвиток вірусу. Після восьмого-десятого дня процес лікування ставав вкрай складним.

При цьому колишній міністр упевнений, що домогтися успіху в боротьбі з коронавірусом можна тільки комплексом заходів. У тому числі і доступом до дорогих лікарських засобів, які мають бути в достатній кількості в наших лікарнях незалежно від матеріального і соціального становища хворого.

У той же час Степанов зазначив, що чи не головною проблемою української медицини є її хронічне недофінасування з бюджету, тоді як в розвинених країнах вже давно зрозуміли: щоб медицина існувала хоч на якомусь більш-менш прийнятному рівні, потрібно витрачати на її потреби не менше 6% ВВП.

Нагадаємо, екс-міністр також розповів, якими зусиллями МОЗ вдалося уникнути колапсу медицини на піку пандемії в 2020 році.

Фото з архіву Максима Степанова

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