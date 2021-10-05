Замість Toyota Camry видають гроші на покупку «Запорожця»: екс-міністр Степанов розповів про фінансування медицини

У розвинених країнах вже давно зрозуміли: щоб медицина існувала хоч на якомусь більш-менш прийнятному рівні, потрібно витрачати на її потреби не менше шести відсотків ВВП. В Україні ж вважають, що на її розвиток можна виділяти набагато менше коштів. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Ми хочемо їздити на Toyota Camry, а гроші… нам видають на покупку „Запорожця“. І при цьому вимагають, щоб машина була справна та їздила швидко. Але чудес не буває», — поскаржився екс-глава МОЗ.

Ще один момент, на який звертає увагу Максим Степанов — умови праці медпрацівників: від забезпеченості лікарськими засобами до інфраструктури. Тут теж не існує іншого механізму, крім кардинального збільшення фінансування, вважає він.

Важливою проблемою галузі колишній керівник Міністерства охорони здоров'я вважає також тотальний від'їзд молодих медиків за кордон — через це галузь «старіє».

«У перспективі вимальовується не надто райдужна картина», — поділився Степанов.

Також в інтерв'ю колишній міністр зазначив, що в країні може знову виникнути критична ситуація з госпіталізацією хворих ковідом. Справитися з цим допоможуть в тому числі матеріальні стимули для вакцинації.

Фото з Facebook Максима Степанова

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