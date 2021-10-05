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На Донбасі поранений український воїн, окупанти тричі з початку доби порушували режим «тиші»

18:44 5 жовтня 2021
На Донбасі поранений український воїн, окупанти тричі з початку доби порушували режим «тиші»

На Донбасі під час ворожого обстрілу позицій Операції об'єднаних сил 5 жовтня був поранений український боєць. Як повідомили в прес-центрі штабу ООС в Facebook, російські найманці тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі з початку доби.

Уточнюється, що поранення бійця було осколкових, його транспортували в госпіталь в задовільному стані.

За інформацією Штабу, в районі Трьохізбенка ворожі збройні формування обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, поблизу Новотошківському працювали станкові протитанкові і автоматичні станкові гранатомети противника, а біля Красногорівки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Нагадаємо, з початку жовтня окупанти посилили обстріли позицій ООС на Донбасі, відомості про поранення бійців надходять чи не щодня.

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