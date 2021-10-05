У Києві посилили карантин: які вводяться обмеження

У Києві міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації прийняв рішення про посилення карантинних обмежень в столиці, причому вже з вівторка, 5 жовтня.

З цього дня для відвідування державних адміністрацій, центрів надання адміністративних послуг, підприємств і організацій незалежно від форми власності в обов'язковому порядку знадобиться (один з варіантів):

1) негативний результат тестування на COVID-19 (ПЛР) або експрес-тест на визначення антигену коронавіруса, проведеного не більше ніж за 72 години до відвідування закладу;

2) документ, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації або отримання однієї дози вакцини.

Зазначені вимоги не поширюються на відвідувачів молодше 18 років.

Нагадаємо, в «Дії» пояснили, що потрібно робити, якщо людина, який завершила імунізацію, не може згенерувати ковід-сетріфікати.

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