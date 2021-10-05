Відомий телеведучий, автор проекту «Свобода слова» Савік Шустер вважає, що в Україні потрібно ввести безумовний базовий дохід. Методику він описав у своїй новій книжці «Свобода слова проти страху і приниження», і назвав Україну ідеальною країною для цього нововведення.

Адже безумовний базовий дохід або ж, за його висловом «зарплата за життя», на його думку, буде найбільш дієвим заходом проти корупції.

«Тому що громадянин, відповідальний за те, чт отримує від держави, вже точно буде стежити за корупціонерами. Тому що все розкрадені гроші крадуться з його кишені», — пояснив автор ідеї в інтерв'ю засновнику інтернет-видання" ГОРДОН « Дмитру Гордону.

Виплачуватися безумовний базовий дохід має протягом усього життя людини, і в кожної кожній країні складати різну суму.

«Я вважаю, що Україна повинна була б стати першою країною, де його ввели. Україна — ідеальна країна для цього, вона пронизана корупцією. А бюджет корупції вище, ніж бюджет країни. І в цьому немає ніякого сумніву», — констатував ведучий.

Довідково: в Фінляндії в 2017−18 рр. проводили подібний соціальний експеримент, в рамках якого двом тисячам безробітним виплачували по 560 євро на місяць. Вважалося, що гарантований дохід буде стимулювати людей на пошук заробітків, а також підвищить мобільність на ринку праці, оскільки у громадян буде зберігатися дохід в період зміни роботи.

Нагадаємо, з 25 вересня в Україні почав роботу ще один антикорупційний орган — Бюро економічної безпеки (БЕБ). Ця організація повинна взяти на себе функції розслідування економічних злочинів від різних підрозділів інших силових структур.

Фото gordonua.com/

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