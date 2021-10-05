Укрексімбанк звинуватив журналістів «Схем» у провокації і спробі заволодіти банківською таємницею

Керівництво державного Укрексімбанку відповіло на претензії журналістів програми «Схеми». Розслідувачі поскаржилися, що до них застосували силу, а потім відібрали техніку і стерли запис інтерв'ю. У банку на це парирували, що нібито журналісти порушували стандарти роботи і намагалися вивідати банківську таємницю.

«Журналістом без будь-якого обґрунтування було висловлено припущення про нібито допущені банком порушення… Інформація, яка вимагалася, є банківською таємницею… З огляду на це, прес-служба банку була змушена припинити подальше проведення зазначеного інтерв'ю… Подальша розмова проходила в форматі офрекордс-зустрічі… Після цього журналіст із оператором без усякого перешкоджання покинули приміщення», — йдеться в заяві банку.

«На нашу думку, в діях журналіста містилися ознаки як протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею), так і порушення Кодексу етики українського журналіста… Банк розглядає можливість звернення до правоохоронних структур», — додали в Укрексімбанку.

Поки Укрексімбанк тільки планує звернутися в поліцію, київські правоохоронці вже відкрили розслідування за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів. Поліцію після інциденту в банку викликала редакція інтернет-видання. А автори програми «Схеми» опублікували запис того, що відбувалося в банку.

Фото radiosvoboda.org

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