«Мені дуже шкода людей», — Данилов про важку ситуацію з коронавірусом в ОРДЛО

На окупованій частині Донбасу, для жителів якого впроваджують механізм дистанційній ідентифікації, склалася напружена ситуація з COVID-19. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данилов заявив під час брифінгу, який транслював телеканал «Дом».

За словами Данилова, РНБО моніторить ситуацію з коронавірусом на окупованому Донбасі та в Криму, але результати свідчать, що склалося скрутне становище.

«Ми розуміємо, що там відбувається. На превеликий жаль, я можу сказати, що ситуація там дуже та дуже напружена, з урахуванням того, що багато медичних працівників і лікарів покинули ту територію… Більш того, я вже не буду говорити про цей „Спутник V“… Мені дуже шкода тих людей, які знаходяться в окупації», — сказав секретар РНБО.

Раніше повідомлялося, що РНБО прогнозує пік пандемії коронавирусу в Україні вже в найближчі тижні.

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