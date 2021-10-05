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Україна

Зміни до Трудового кодексу: кого позбавлять від випробувального терміну при працевлаштуванні

14:34 5 жовтня 2021
Співбесіда

Змінами в трудове законодавство пропонується не тільки скасувати обов'язкове затвердження графіків відпусток, але й не призначати випробувальний термін при укладенні договору зі працевлаштування для деяких категорій громадян.

Так, йдеться про кандидатів, які не досягли 18-річного віку, вагітних жінок та людей з інвалідністю, спрямованих на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи.

Це правило пропонується застосувати до контрактів, що укладаються терміном до 12 місяців, а також в інших випадках, передбачених законом.

Повний текст матеріалу про реформу трудового законодавства «Трудові договори, відпустки і звільнення: що зміниться у Трудовому кодексі» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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