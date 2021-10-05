Зміни до Трудового кодексу: вимогу щодо обов'язкового графіку відпусток скасують

У трудове законодавство, зокрема, до Закону «Про відпустки» хочуть внести зміну, вилучивши з тексту документа положення про обов'язкове затвердження графіка відпусток.

Радник юридичної фірми EXPATPRO Тетяна Ященко в ексклюзивному коментарі «ФАКТАМ» назвала це положення таким, що додає клопоту роботодавцю і вкрай рідко застосовується.

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«Вноситимуться зміни до Закон України „Про відпустки“, якими обов'язковість графіків замінять на факультативность (право роботодавця), періоди та засоби надання відпусток узгоджуватимуться між роботодавцем або уповноваженим органом та працівником», — зазначила експертка.

Повний текст ексклюзивного матеріалу «Трудові договори, відпустки і звільнення: що зміниться у Трудовому кодексі» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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