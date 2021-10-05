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Україна

«Швидкі» шикуються в чергу: у Львові рекорд по госпіталізації ковідних хворих

12:59 5 жовтня 2021
Лікарня

У Львові біля приймального відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (КБСМП) утворилися черги автомобілів швидкої допомоги, які доставляють хворих з СOVID-19. Про це співробітниця лікарні Христина Каспшишак повідомила в своєму Facebook .

«Під'їзд до ізолятора, де приймають хворих з підозрою COVID-19. За вчорашню добу маємо рекордну кількість поступлень від початку боротьби з пандемією — 81 особа. Станом на ранок у стаціонарі уже 409 підтверджених випадків. Вакцинованих — 1», — написала Каспшишак.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив на брифінгу, що пік захворюваності коронавірусів в Україні очікується в кінці жовтня. За його прогнозами, одномоментно в лікарнях будуть знаходитися 50−55 тисяч чоловік.

Раніше повідомлялося, що прогноз по піку заражень COVID-19 дав український академік.

Фото з Facebook Христини Каспшишак

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