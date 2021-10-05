Ваш COVID-сертифікат не показує «Дія»: що потрібно зробити

У «Дії» пояснили, що потрібно робити, якщо людина, яка завершила імунізацію, не може згенерувати ковід-сетріфікат.

Роз'яснення з'явилося у коментарі до одного з постів на сторінці «Дії» у відповідь на повідомлення інтернет-користувача, який поскаржився на проблему. «Не можу отримати сертифікат, незважаючи на те, що дані про обидві вацінаціях світяться у Helsi, сімейний лікар теж їх бачить і підтверджує, що все заповнено правильно. Що робити?» — написав він.

Ось що порадили зробити в такому випадку, у першу чергу наголосивши на необхідності перевірки правильності внесених даних.

Однак, за словами чоловіка, який поставив запитання, лікар сказав, що вся інформація вірна, але проблема залишилася. На даний момент діалог не був завершений.

Нагадаємо, що на даному етапі проходить тестування нових можливостей програми — отримання не тільки сертифікатів вакцинації, але і ПЛР-тестування і одужання від COVID-19.

Фото зі сторінки «Дії» в соціальних мережах.

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