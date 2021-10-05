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Україна

В «Дії» з'являться сертифікати для тих, хто перехворів на ковід та пройшов ПЛР-тестування

12:29 5 жовтня 2021
Ковід-сертифікат

У додатку «Дія» можна буде згенерувати не тільки нові COVID-сертифікати для громадян, щеплених різними вакцинами, а й отримати документ про результати ПЛР-тестування або перенесення коронавірусної хвороби.

Як повідомляє «РБК-Україна», заступник міністра цифровий трансформації України Олексій Вискуб повідомив про початок відповідних тестувань.

«Ми поступово тестуємо цифрові COVID-сертифікати. Зокрема, для ПЛР-тестування, такий сертифікат також з'явиться у „Дії“. Він буде дійсним 72 години, як і результат тесту. Також ми починаємо тестування COVID-сертифікатів для тих, хто перехворів на коронавірус» , — зазначив він і додав, що в Україні найближчим часом будуть фактично всі три види сертифікатів, які зараз є на рівні ЄС: сертифікати вакцинації, тестування і одужання від COVID-19.

Ексклюзивний матеріал «Ми купили з мамою COVID-сертифікати за 8 тисяч гривень»: як працює нелегальний ринок торгівлі сертифікатами і чи можна це припинити" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки «Дії» усоціальних мережах.

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