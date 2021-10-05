Надра, офшори та контрабанда: Данилов розповів, чим займеться РНБО 8 жовтня

У п'ятницю, 8 жовтня, або ж за тиждень, 15 жовтня, РНБО збереться на засідання, де заслухають звіти всіх органів про боротьбу із контрабандою, передає «Гордон» .

«Засідання призначає президент. Наступне засідання відбудеться або цієї, або наступної п'ятниці. У нас є чіткий план наших дій і рішень. На найближчому засіданні заслуховуватимемо звіти всіх органів про те, що стосується контрабандистів. Держоргани повинні відзвітувати щодо кожної особи, на яку було накладено санкції за контрабанду», — заявив секретар РНБО Олексій Данилов і додав, що на засіданні озвучать звіти відомств з більше, ніж 200 підприємств.

Ще одне питання, внесене до порядку денного, стосується надр. «Розглядатимуться також ліцензії, які сьогодні у багатьох компаній числяться на офшорних фірмах. У нас дуже багато ліцензій, виданих колишнім керівництвом, виявилося у офшорних компаній. Все це буде відкрито», — сказав секретар Радбезу і додав, що найближчими днями РНБО ухвалить рішення «щодо ситуації зі злодіями у законі».

Раніше в Мін'юсті заявляли, що у 2022 році в Україні можуть створити спеціальні в'язниці для кримінальних «авторитетів» — так званих «злодіїв в законі».

Фото Олексія Данилова із соціальних мереж.

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