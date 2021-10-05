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Саакашвілі написав листа Зеленському, в якому назвав себе «особистим в'язнем Путіна»

11:16 5 жовтня 2021
Міхеїл Саакашвілі

Колишній президент Грузії і голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі, який перебуває в грузинському пенетіціарному закладі, написав лист президенту України Володимиру Зеленському, який заявив, що він домагатиметься повернення чиновника в країну.

На сторінці Саакашвілі у соціальних мережах з'явився текст звернення до Зеленського, в якому екс-президент Грузії дякує президенту України за «відгук справжнього державного діяча високого класу на незаконний арешт і ув'язнення в Грузії за сфальсифікованими звинуваченнями, які крім Росії не визнає ніхто у світі».

Міхеїл Саакашвілі також заявив, що любить і Грузію, і Україну, де у нього є «сім'я, друзі і громадянство», яке він «дуже цінує».

«Оскільки я фактично є особистим в'язнем Путіна, то дуже високо оцінюю вашу принципову позицію щодо захисту України, всього регіону і всіх в'язнів імперії», — написав, звертаючись до Зеленського, Саакашвілі.

Нагадаємо, що в грузинському уряді заявили, що про екстрадицію екс-президента Грузії в Україну не йдеться за жодних умов. У той же час його адвокат заявив, що Саакашвілі, швидше за все, від екстрадиції відмовиться.

Фото Міхеїла Саакашвілі із соціальних мереж.

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