Журналісти «Схем» заявили про напад на них за вказівкою голови «Укрексімбанку»: подробиці скандалу

Журналісти програми «Схеми» поскаржилися поліції на грубість керівництва державного Укрексімбанку. Спроба записати інтерв'ю з головою правління Євгеном Мецгером закінчилася тим, що у журналістів силою відібрали камери і стерли відео. Про це розслідувачі «Схем» повідомили Радіо Свобода.

Журналісти розповіли, що одне з питань не сподобалося голові банку, а тому охороні було дано розпорядження «забрати камери» і «дістати з них касети». До розслідувачів застосували силу, забрали техніку і стерли відео з носія. Весь цей час журналіст і оператор були заблоковані в кабінеті голови правління банку.

За годину знімальній групі повернули техніку, але вже без записаного інтерв'ю. Журналісти написали заяву в поліцію. «Ситуація абсолютно неординарна. Фактично злочинні дії відбуваються в державному банку, в офісі, в кабінеті голови правління», — заявив адвокат «Схем» Анатолій Попов.





Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський продемонстрував, що персонально знає голову правління Укрексімбанку Євгена Мецгера, і спробував по телефону переконати банкіра, щоб той дав підприємцям річну відстрочку за кредитами.

фото radiosvoboda.org

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