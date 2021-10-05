Дистанційна ідентифікація для переселенців і жителів ОРДЛО: стало відомо, коли запрацює механізм

Переселенцям з Донбасу, які претендують на пенсію і соцвиплати, дали можливість ідентифікуватися в Пенсійному фонді онлайн. Для осіб, що залишилися на окупованій території, це означає відсутність необхідності їхати в підконтрольні Україні міста і там підтверджувати свою особу. Нова система стане доступна з кінця жовтня, пообіцяв в інтерв'ю «Новини Донбасу» заступник міністра з реінтеграції Снавер Сейтхалілев.

Пройти ідентифікацію онлайн зможуть тільки власники документів з біометрією: українського внутрішнього паспорта нового зразка або закордонного паспорта з чіпом. Необхідно буде створити особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України за допомогою електронного підпису Дія. Підпіс (Дія ID).

Нові можливості залишаться в силі до закінчення карантину (останнім розпорядженням карантин було продовжено до 31 грудня 2021 року). «Коли карантин закінчиться, вже вступають в силу вимоги щоб люди фізично приїжджали і проходили ідентифікацію і, відповідно, включається новий механізм», — пояснив заступник міністра.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» з'ясували, як виживають мешканці окупованих регіонів і скільки реально там отримують пенсію. Після того, як пункти пропуску на лінії розмежування блокувалися окупантами, жителі ОРДЛО були змушені їздити за українською пенсією через Росію.

Фото dpsu.gov.ua

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