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Обов'язковій вакцинації в Україні бути: голова Мін'юсту розповів, кому не уникнути щеплення

21:43 4 жовтня 2021
коронавірус щеплення

Наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію вчителів і держслужбовців найближчим часом чекають на реєстрацію в Мін'юсті. У міністерстві готові подискутувати з приводу формулювань, але в цілому не бачать причин відхилити документ. Як повідомляє Укрінформ, про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

«Ідея яка: МОЗ дійсно має право визначати перелік категорій професій, де вакцинація є обов'язковою… Таких категорій буде дві — це державні службовці та працівники сфери освіти», — уточнив міністр.

Поки готується наказ про поширення обов'язкової вакцинації ще й на чиновників, імунізацію педагогів вже оскаржили в суді. Учитель з Києва вимагає скасувати «карантинну» постанова Кабміну, де від шкіл в «жовтій» зоні вимагають 80% вакцинованого педагогічного складу.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я запропонувало, щоб до числа осіб, що підлягають вакцинації в карантин, було включено співробітників вузів, вчителів шкіл, вихователів дитсадків, персонал позашкільних установ, сфери професійної і післядипломної освіти, наукових установ. Другою великою категорією повинні стати працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів, співробітники місцевих державних адміністрацій.

Фото ua.depositphotos.com/

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