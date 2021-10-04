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В Україні винесли перший вирок лікарю за підробку COVID-сертифікату

19:07 4 жовтня 2021
сертифікат

В Україні вже є перші результати у справі боротьби з підробками COVID-сертифікатів. На лаві підсудних опинився лікар з Павлограда Дніпропетровської області, йому винесено вирок за фальсифікацію ковідної документації. Про це розповів голова Нацполіціі Ігор Клименко на нараді у президента.

Слідом за появою сертифікатів про вакцинацію, активізувалися і шахраї, які пропонують довідки-фальшивки за 1000 гривень або фейкові сертифікати з внесенням даних в базу helsi.me. Як з'ясували «ФАКТИ», другий спосіб вимагає обов'язкової участі лікаря, а тому й коштує дорожче. Аферисти вимагають 3−4 тисячі гривень.

Лікарю з Павлограда, викритому в підробці медичної документації, виписаний штраф в розмірі 34 тис. гривень. Крім того, медик не зможе працювати за фахом протягом року.

У МОЗ кажуть, що крім засудженого павлоградського лікаря, під слідством перебувають і інші медпрацівники, які підробляли медичну документацію. Міністерство рекомендуватиме звільнити не тлише лікаря, але і керівника медзакладу, де фабрикували COVID-сертифікати.

Нагадаємо, «ФАКТИ» розповідали, чим ризикують ті, хто купує липові довідки про негативний ПЛР-тест на COVID-19. А юристи звертають увагу, що платіж за фальшивку неважко відстежити, а тому при бажанні поліції не складно вийти на покупців.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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