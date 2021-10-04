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«Був дуже крутим хлопцем»: Зеленський вручив найвищу нагороду України родині Кузьми Скрябіна

17:47 4 жовтня 2021
Андрій Кузьменко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з родиною співака, телеведучого та продюсера Андрія Кузьменка, пам'ять якого раніше оригінально вшанували на шоу «Танців з зірками». Артистові посмертно присвоєно звання Героя України з врученням ордена Держави. Про це повідомляє Офіс президента.

Володимир Зеленський зазначив видатні особисті заслуги Андрія Кузьменка в формуванні вітчизняного культурного простору, багаторічну плідну творчу та громадську діяльність.

Президент передав нагороду батькові співака Віктора Кузьменко.

«Я прекрасно знав Андрія, ми багато разів зустрічалися. Він був дуже крутим хлопцем. Люди люблять його пісні, він живе в своїй творчості», — сказав Зеленський.

На зустрічі були також мати Андрія Кузьменка Ольга, його вдова Світлана Бабійчук і дочка Марія-Барбара Кузьменко.

Нагадаємо, Андрій Кузьменко загинув в автокатастрофі 2 лютого 2015 року.

Раніше повідомлялося, що дочка Кузьми Скрябіна закінчила в Києві вуз і влаштувалася на роботу в столиці. У річницю смерті Кузьми популярний співак DZIDZIO згадав, як Кузьма колись подзвонив йому посеред ночі і вимовив всього одну фразу.

Фото з Вікіпедіі, автор liushyk

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