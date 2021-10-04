Осінні канікули-2021: коли і скільки відпочиватимуть школярі

Осінні канікули в школах України, відповідно до графіка на 2021−2022 навчальний рік, повинні початися в кінці жовтня. Міністерство освіти рекомендувало відпустити школярів відпочивати з понеділка, 25 жовтня, до неділі 31 жовтня. При цьому школам нагадують, що ці дати — рекомендаційні, а не обов'язкові. Кожна зі шкіл може сама визначати, коли робити паузи в навчальному процесі і відправляти школярів на канікули.

У 2020−2021 році осінні канікули почалися раніше звичайного — Міносвіти, з огляду на епідемічну ситуацію, рекомендувало відправити школярів по домівках з 15 жовтня. Зараз в міністерстві проаналізували епіддані, і визнали, що процес вакцинації вчителів йде динамічно, перехід на онлайн-навчання загрожує дуже обмеженому числу регіонів (низький рівень вакцинації залишається у Львівській, Херсонській та Івано-Франківській областях). Тобто, дати осінніх канікул можна не переносити і вчитися за графіком, звичним для учбового закладу.

Шкільні канікули Міносвіти рекомендує оголосити в наступні дати:

осінні — з 25 по 31 жовтня 2021;

зимові — з 25 грудня 2021 по 9 січня 2022;

весняні — з 28 березня 2022 по 3 квітня 2022;

літні — з 1 червня 2022 по 31 серпня 2022.

Навчальний рік повинен тривати мінімум 175 днів і закінчуватися не пізніше 1 липня. Канікули, за винятком літніх, не можуть тривати більше 30 календарних днів.

Крім канікул, школярі не вчитимуться ще й у дні державних свят. Найближче з них 14 жовтня — День захисника і захисниць України.

Також в школах радять організувати вихідні відповідно до рекомендацій Кабміну про святкові дні.

7−8 березня з перенесенням робочого дня на суботу, 12 березня;

25 квітня (понеділок після Великодня);

2 травня (понеділок після державного свята 1 травня);

9 травня.

Нагадаємо, з 23 вересня Україна знаходиться в «жовтій» карантинній зоні, а тому школам дозволено працювати, тільки якщо першу дозу вакцини отримали не менше 80% співробітників.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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