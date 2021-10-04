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Україна

Рада екстрено збирається на засідання: що розглядатимуть

16:53 4 жовтня 2021
Верховна Рада

Верховна Рада України, голови комітетів від «слуг народу» якої 4 жовтня влаштували демарш і демонстративно покинули засідання погоджувальної ради, у четвер, 7 жовтня, збереться на екстрене засідання.

Як повідомляють в інформаційному управлінні парламенту, засідання проведуть на вимогу 153 народних депутатів. Воно розпочнеться о 16:00.

У порядку денному немає питання про відставку спікера Дмитра Разумкова, підписи за яку збирають парламентарі з президентської фракції. Питання, що виносяться на екстрене засідання, в основному, стосуються пенсійних виплат.

Нагадаємо, що народні депутати від партії «Слуга народу» на з'їзді в Трускавці ухвалили рішення з понеділка, 4 жовтня, розпочати процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. За даними народного депутата Данила Гетьманцева, майже вся фракція підтримала відставку Разумкова, були проти або ж утрималися всього 5−7 чоловік.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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