«Після інавгурації Зеленський бездоганний»: в Офісі президента відреагували на розслідування про офшори

Офіс президента вирішив прокоментувати скандальний фільм-розслідування «Слідство Info» про офшорні фірми Володимира Зеленського, а також публікацію Pandora Papers про офшорні схеми. Радник Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі «Українській правді» заявив, що раніше використовувані офшорні схеми — це такі особливості ринку, зате після приходу до влади в 2019 році Зеленський бездоганний, і пред'явити йому нічого.

Подоляк звернув увагу, що в розслідуванні про офшори йдеться про події до 2012 року.

«Журналісти не „накопали“ взагалі нічого за період після інавгурації в 2019 році. Це абсолютно чітко свідчить, що президент Зеленський бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства», — заявив радник.

Представник Офісу президента вважає дивним, що розслідувачів зацікавили методи, використовувані бізнесом у 2000-х і в першій половині 2010-х років. «У той час актуальним завданням було юридично захистити свої компанії і свої кошти від неправомірного вилучення з боку корумпованих чиновників», — наполягає Подоляк.

Нагадаємо, показ фільму-розслідування «Офшор 95» намагалися зірвати, і в підсумку тільки привернули увагу до відео. «Вийшов ідеальний приклад «ефекту Стрейзанд» , — констатує блогер Олена Трибушна.

А колишній депутат Олександр Черненко прогнозує, що, намагаючись погасити офшорний скандал, «українцям розповідатимуть, що офшори — це нормальна практика, тут нічого незаконного і взагалі це було давно і не правда».

Фото president.gov.ua

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