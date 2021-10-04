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Україна

У Грузії заявили, що не повернуть Саакашвілі Україні за жодних обставин

15:41 4 жовтня 2021
Саакашвілі

Колишнього президента Грузії і голову Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі, якого днями затримали на батьківщині, не видаватимуть українській стороні.

«Екстрадиція в Україну відбувається тільки тоді, коли особа, запитувана в цій країні, зазнає кримінального переслідування… Я не думаю, я в усякому разі не знаю, що Саакашвілі — це особа, яку переслідують в кримінальному порядку в Україні. Говорити про екстрадицію Саакашвілі — це нісенітниця або нонсенс», — цитує видання imedinews.ge віце-прем'єрку Грузії, міністерку культури, спорту і молоді Тею Цулукіані.

За її словами, вироки, винесені судами Грузії, виконуються «на грузинській землі, тобто в грузинських в'язницях». «Передача, або передача засудженого, теоретично, якщо хтось захоче, це не наша мета», — додала віце-прем'єрка.

Тим часом «Грузія Онлайн» наводить слова адвоката Саакашвілі Георгія Чівіашвілі, який заявив, що його підзахисний «напевно, відмовиться від екстрадиції». За його словами, екс-президент повернувся на батьківщину і «має намір вести політичну боротьбу». Про це адвокат заявив після того, як побував в Руставській установі з виконання покарань № 12.

Також грузинські мас-медіа повідомляють про кадрові ротації у дипломатичному корпусі. Так, в Україні буде новий посол — Георгій Закарашвілі, який останнім часом працював директором політичного департаменту МЗС Грузії, змінив Теймураза Шарашенідзе, який був послом з вересня 2019 року. Георгій Закарашвілі вже працював в Україні — він очолював посольство Грузії у 2012−2016 роках.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявляв про намір домагатися повернення Саакашвілі.

Фото зі сторінки Михеїла Саакашвілі із соціальних мереж.

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