Осінній відпочинок в Карпатах: названі ціни на проїзд і вартість проживання на деяких курортах

Карпати — один з найпопулярніших регіонів України для відпочинку восени, в цей час вони особливо мальовничі й служать прекрасною альтернативою багатьом зарубіжним курортам. В яку суму обійдеться відпочинок в найбільш популярних місцях повідомляє РБК-Україна.

Зі Львова в напрямку різних курортів, які розташовані в Карпатах, відправляються поїзди. Так, квиток на поїзд до Івано-Франківська коштує близько 130−150. На електричці можна доїхати до Ужгорода за 90 грн.

Воловець — селище на Закарпатті. Підходить для спокійного відпочинку в оточенні гір і мальовничої природи. Тут можна купатися в чанах і басейнах. Вартість оренди чана на джерельній воді — 1000 грн, чан на травах — 1500 грн за дві години. За басейн треба заплатити від 50 грн за годину. Ціни на кімнату в садибі — від 150 грн до 400 грн на добу з людини або за номер.

Відомий туристичний об'єкт — водоспад Шипіт. Він знаходиться в ландшафтному парку в оточенні високих дерев і лісової зелені. Тут прокладено екологічну стежку. У парку передбачено кемпінг, де можна розбити намет.

Шипот

Від водоспаду можна швидко доїхати до Природного парку Синевир. Озеро легко обійти по колу по пішохідному маршруту або скористатися прогулянковим човном. Нагорі у оглядового майданчика є можливість купити сувеніри.

Синевир

Для любителів історичних місць рекомендуються екскурсії по замкам: Шенборнів, Паланок, Сент-Міклош. Їхня вартість — від 10 грн.

замок Паланок

Нагадаємо, президент Зеленський сказав, яке місто має стати пріоритетним курортом України.

Фото: Википедия

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