Директора виконкому Нацради реформ Міхеїла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Проти політика порушили кримінальну справу за фактом незаконного перетину державного кордону країни.

Тепер Києву доведеться пояснюватися перед Тбілісі, яким чином Саакашвілі міг проникнути на територію Грузії непомітно від українських прикордонників. Про це пише журналіст Юрій Бутусов.



За його інформацією, Саакашвілі перетнув кордон нелегально.

«З чуток, він міг перетнути кордон на морському поромі, що вийшов з Чорноморська в Батумі у вантажному автотранспорті», — зазначає Бутусов.

При цьому, як з'ясувалося, у прикордонній базі немає відміток про виїзд Саакашвілі з України. Разом з тим, машини, що заїжджають на паром, перевіряються сканером.

За інформацією Бутусова, в Держприкордонслужбі розпочато службове розслідування за фактом виїзду Саакашвілі з України. Зараз відсторонили від виконання обов'язків начальника Одеського управління Держприкордонслужби.



Нагадаємо, в Грузію Саакашвілі вирушив напередодні місцевих виборів в країні. Після затримання колишній президент Грузії, який є громадянином України, зажадав зустрічі з українським консулом та через омбудсмена передав, що оголошує голодування.

Президент Зеленський заявив, що не знав про наміри Саакашвілі виїхати до Грузії. Він пообіцяв допомогти затриманому оскільки він український громадянин.

На батьківщині політик є фігурантом декількох кримінальних справ. Він заочно засуджений до 9 років позбавлення волі за двома з них. Ще у чотирьох кримінальних справах вироки не винесені.

Призначення Саакашвілі в Україні на високий державний пост викликало свого часу невдоволення Грузії.

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