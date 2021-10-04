Обов'язково потрібно скаржитися: українцям розповіли, як вчинити в разі завищення облгазом показань лічильника в платіжці

З 1 жовтня в Україні зафіксували тарифи на газ й уряд обіцяв не підвищувати їх у цей опалювальний сезон. Однак облгази вже кілька місяців завищують обсяги спожитого домогосподарствами газу за звітні періоди. Про це пише «ГазПравда».

«Уже кілька місяців поспіль спостерігається чітка тенденція — облгази просто ігнорують вчасно передані домогосподарствами показання лічильників. Зате споживачам виставляються інші показники — значно вищі, ніж споживачі фіксують в особистих кабінетах», — йдеться у повідомленні.

За інформацією ресурсу, подібні маніпуляції проводяться з метою отримання надприбутків при нарахуванні плати за доставку газу у 2022 році. Таким чином облгази порушують ліцензійні умови.

Якщо споживач виявив, що облгаз маніпулює обсягами споживання газу його домогосподарством, потрібно звернутися туди з офіційним листом й зажадати роз'яснення, чому передані показники лічильника зафіксовані неправильно та звідки взялася зазначена в рахунках сума.

Якщо у людини є зафіксовані показники лічильника, які вчасно були передані облгазу (фото або скріни з особистого кабінету), то можна вимагати провести коригування показників в особистому кабінеті або вимагати здійснити контрольне зняття показань лічильника, і передати показання лічильника постачальнику газу з урахуванням корегувань.

Якщо облгаз відмовиться від коригування показників або проведення контрольного зняття показань лічильника, тоді з питанням правомірності його дій слід звертатися вже до НКРЕКП зі скаргою, докладаючи всі наявні документи.

Нагадаємо, Кабмін представив план по «стабілізації» тарифів на опалювальний сезон.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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