Міжнародний день лікаря 2021: історія свята й кращі поздоровлення
Кожен перший понеділок жовтня щорічно в світі відзначають Міжнародний день лікаря. Цього року — це 4 жовтня.
Професія лікаря — одна з найблагородніших на землі. Праця людей в білих халатах вкрай важлива й необхідна для кожного з нас. Коли у людини щось болить, вона з надією звертається до лікаря.
Пандемія коронавірусу, яка охопила весь світ, змусила багатьох людей цінувати працю медиків ще більше. Попри небезпеку, труднощі, ризик для здоров'я, лікарі залишаються на своєму посту й професійно виконують свою роботу.
Професія лікаря з'явилася ще в давнину, а свято стали відзначати з 1971 року. Саме слово «лікар» означає «той, хто лікує замовляннями».
«ФАКТИ» вітають лікарів зі святом й пропонують яскраві листівки і теплі слова на адресу медиків.
З Днем медика вітання
Прийміть сьогодні щирі.
Бажаю Вам здоров’я
Й щоденно жити в мирі.
Оцінені щоб були
Ваші труди щомиті.
Щоби шляхи до щастя
Були для Вас відкриті.
Спасибі за вашу титанічну працю, стійкість й витривалість, високий професіоналізм! Ви допомагаєте зберегти найголовніше для людини — її здоров'я. Будьте ж і ви здорові, щасливі й оптимістичні! Нехай ваше життя наповнять доброта, теплота та гармонія. Довгих років життя і бережи вас Господь!
Без докторов мы никуда:
Мы к ним идем, когда беда,
Им свою жизнь мы доверяем.
Мы труд их очень уважаем.
Врачей сегодня поздравляем.
Здоровья, счастья им желаем.
Пусть будет в жизни всё отлично —
Как на работе, так и в личном!
Вітаю з Міжнародним днем лікаря. Нехай вас оточують розуміють і люблять люди, а робота буде легкою. Бажаю, щоб у вас все виходило, а всі клінічні випадки закінчувалися добре. Спасибі вам за працю.
Всем, кто клятву Гиппократа
Дал навек перед судьбой,
Пожелаю я зарплаты
Сногсшибательно большой!
Благодарных пациентов,
Коллектива лучше всех,
И рабочие моменты
Пусть преследует успех!
З Днем медика я хочу привітати,
І в цей святковий день Вам побажати
Багато успіхів у праці і добра,
Солодка доля щоб, мов мед, була,
Щоб завжди всі збувались сподівання,
А в домі був достаток та кохання!
У Міжнародний день лікаря бажаємо всіх благ світу, ідеального здоров'я, міцності духу в складних ситуаціях, любові і удачі. Нехай ваше величезне серце повне благородства і терпіння знає тільки радість, а доля буде світлою і дивовижною.
Сьогодні щиро й вдячно
Ми медиків вітаємо.
Всього найкращого в житті
Ми кожному бажаємо.
Хай вас Бог оберігає,
Ангел завжди захищає.
Дякуємо щиро за вашу роботу,
Вміння, наснагу й щоденну турботу.
Нагадаємо, в першу неділю жовтня в Україні відзначали День вчителя.146
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