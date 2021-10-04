Міжнародний день лікаря 2021: історія свята й кращі поздоровлення

Кожен перший понеділок жовтня щорічно в світі відзначають Міжнародний день лікаря. Цього року — це 4 жовтня.

Професія лікаря — одна з найблагородніших на землі. Праця людей в білих халатах вкрай важлива й необхідна для кожного з нас. Коли у людини щось болить, вона з надією звертається до лікаря.

Пандемія коронавірусу, яка охопила весь світ, змусила багатьох людей цінувати працю медиків ще більше. Попри небезпеку, труднощі, ризик для здоров'я, лікарі залишаються на своєму посту й професійно виконують свою роботу.

Професія лікаря з'явилася ще в давнину, а свято стали відзначати з 1971 року. Саме слово «лікар» означає «той, хто лікує замовляннями».



«ФАКТИ» вітають лікарів зі святом й пропонують яскраві листівки і теплі слова на адресу медиків.

З Днем медика вітання

Прийміть сьогодні щирі.

Бажаю Вам здоров’я

Й щоденно жити в мирі.

Оцінені щоб були

Ваші труди щомиті.

Щоби шляхи до щастя

Були для Вас відкриті.

Спасибі за вашу титанічну працю, стійкість й витривалість, високий професіоналізм! Ви допомагаєте зберегти найголовніше для людини — її здоров'я. Будьте ж і ви здорові, щасливі й оптимістичні! Нехай ваше життя наповнять доброта, теплота та гармонія. Довгих років життя і бережи вас Господь!

Без докторов мы никуда:

Мы к ним идем, когда беда,

Им свою жизнь мы доверяем.

Мы труд их очень уважаем.

Врачей сегодня поздравляем.

Здоровья, счастья им желаем.

Пусть будет в жизни всё отлично —

Как на работе, так и в личном!

Вітаю з Міжнародним днем лікаря. Нехай вас оточують розуміють і люблять люди, а робота буде легкою. Бажаю, щоб у вас все виходило, а всі клінічні випадки закінчувалися добре. Спасибі вам за працю.

Всем, кто клятву Гиппократа

Дал навек перед судьбой,

Пожелаю я зарплаты

Сногсшибательно большой!

Благодарных пациентов,

Коллектива лучше всех,

И рабочие моменты

Пусть преследует успех!

З Днем медика я хочу привітати,

І в цей святковий день Вам побажати

Багато успіхів у праці і добра,

Солодка доля щоб, мов мед, була,

Щоб завжди всі збувались сподівання,

А в домі був достаток та кохання!

У Міжнародний день лікаря бажаємо всіх благ світу, ідеального здоров'я, міцності духу в складних ситуаціях, любові і удачі. Нехай ваше величезне серце повне благородства і терпіння знає тільки радість, а доля буде світлою і дивовижною.

Сьогодні щиро й вдячно

Ми медиків вітаємо.

Всього найкращого в житті

Ми кожному бажаємо.

Хай вас Бог оберігає,

Ангел завжди захищає.

Дякуємо щиро за вашу роботу,

Вміння, наснагу й щоденну турботу.

Нагадаємо, в першу неділю жовтня в Україні відзначали День вчителя.

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