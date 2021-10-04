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Україна

В Україні у вихідні різко зменшилася кількість COVID-інфікованих

9:46 4 жовтня 2021
коронавірус

Після різкого збільшення кількості хворих на коронавірус наприкінці минулого тижня, коли на ранок п'ятниці, 1 жовтня, в країні було зафіксовано понад 12 тисяч випадків, наступними днями було зафіксоване зниження підтверджених випадків.

Так, згідно з даними МОЗ, на ранок суботи, 2 жовтня, хворих було трохи менше восьми тисяч, а на ранок понеділка, 4 жовтня, був підтверджений 4 821 новий випадок.

Серед інфікованих за минулу добу — 448 дітей і 50 медпрацівників. У лікарні потрапили 2 092 людини, одужали 1 116 пацієнтів, 114 українців померли.

Найбільше випадків зареєстрували у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.

Напередодні 33 924 особи були вакциновані проти COVID-19: однією дозою 17 373 українця, завершив імунізацію — 16 551 громадянин.

Статистика МОЗ.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що монтаж ліній для виробництва вакцин проти грипу і COVID-19 вже ведеться у Харкові і що перша вітчизняна вакцина проти ковіду з'явиться у 2022 році.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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