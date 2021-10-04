День Кіндрата і Іпата: що категорично не можна робити 4 жовтня, та як можна розбагатіти

В понеділок, 4 жовтня, церква шанує апостола Кідрата Афінського, який проповідував слово Боже в Магнезії та Афінах, а також священномучеників Іпатія і Андрія. У цей день моляться про лікування всіх хвороб.

У наших предків четвертий день жовтня вважався Днем родючості та землеробства, коли обов'язково потрібно було трудитися невтомно.

У цей день люди завершували всі приготування до майбутньої зими й обов'язково займалися землеробством. Сидіння без діла вважалося поганою прикметою: не попрацюєш — не розбагатієш.

У народі говорили: якщо 4 жовтня виконувати свої обов'язки абияк, в гаманці буде порожньо протягом найближчого року. І навпаки: удача залишиться з тим, хто в цей понеділок докладе максимум зусиль.

У четвертий день жовтня слов'яни-знахарі зазвичай проводили різні обряди, які дозволяли сподіватися на родючий майбутній рік.

У День Кіндрата і Іпата не можна:

- нічого підіймати на перехресті доріг,

- давати у борг гроші,

- довго стояти на порозі, інакше можна притягнути біду,

- витрачати гроші на великі придбання,

- свататися, оскільки за повір'ям, це обіцяє розпад пари.

Крім того, не рекомендується одягатися в усе чорне. Бажано одягати щось жовте — це допоможе притягти позитив.

Покупки, зроблені 4 жовтня, радості не принесуть й виявляться марними.

Прикмети Дня Кіндрата та Іпата:

Якщо в цю жовтневі добу на дворі в денну пору холодно, а до вечора починає трохи теплішати — це вірний знак того, що скоро прийде негода.

Сильні й тривалі холоди у цей період обіцяють сувору зиму.

Якщо високі перисті хмари з завитками йдуть повільно, погода найближчими днями налагодиться.

Світить яскраво-помаранчеве сонце — варто готуватися до сильного вітру.

День Ангела відзначають Андрій, Данило, Дмитро, Йосип, Іпатій, Ісакій, Кіндрат, Лаврентій, Мелетій і Нестор.

Нагадаємо, 4 жовтня також відзначають Всесвітній День архітектора, Всесвітній день тварин, Міжнародний день житла та Міжнародний день лікаря.

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