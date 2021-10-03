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Європейський лоукостер запускає новий рейс з України до Англії: у скільки обійдеться переліт до «туманного Альбіону»

20:40 3 жовтня 2021
літак

Ірландський лоукостер Ryanair з 5 листопада запускає новий рейс зі Львова в Манчестер. Про це повідомляє avianews.

Рейси здійснюватимуться двічі на тиждень щопонеділка та щоп'ятниці. Час у дорозі становитиме 3 години.

Мінімальна вартість перельоту починається від 15 євро в одну сторону. Найнижчий тариф включає перевезення тільки одного місця ручної поклажі з габаритами до 40×25×20 см. Вага ручної поклажі при цьому не обмежена.

Зараз зі Львова до Великобританії літає лоукостер Wizz Air в лондонський аеропорт Лутон та Ryanair — в аеропорт Станстед.

Нагадаємо, Великобританія входить до переліку європейських країн, які, не дивлячись на пандемію коронавірусу, приймають українських туристів. Для поїздки українцям потрібно отримати візу й сплатити консульський збір.

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