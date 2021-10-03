В Києві пройшов Марш пам'яті жертв загиблих в Бабиному Яру

У неділю, 3 жовтня, в Києві відбувся Марш пам'яті жертв Бабиного Яру. Цього року в акції брали участь близько 800 людей, передає «Укрінформ».

Колона учасників Маршу пройшла по тому ж маршруту, по якому жертви трагедії йшли на розстріл у Бабин Яр у 1941 році.

Вшанувати пам'ять вбитих мирних жителів приїхали люди з Запоріжжя, Миргорода, Вінниці, Білої Церкви, Житомира та Чернівців. Були присутні представники дипломатичних установ та гості з Німеччини.

З собою учасники Маршу принесли квіти та лампадки.

Біля пам'ятника «Менора» відбулася хвилина мовчання. Рабин Житомира Шломо Вільгельм прочитав поминальну молитву.

Нагадаємо, 29 вересня у всіх школах України пройшов Національний урок пам'яті до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

фото t. me/UJCUkrain

19

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter