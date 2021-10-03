Українцям ускладнять отримання посилок з AliExpress, Amazon та інших інтернет-магазинів: як доведеться забирати товар

Народні депутати України пропонують нововведення, які можуть паралізувати ринок закордонних посилок. Йдеться про нові вимоги до одержувачів посилок з-за кордону, в тому числі замовлень з популярних сайтів AliExpress і Amazon. Українці будуть зобов'язані надавати поштовому оператору копію паспорта або ідентифікаційного коду (ІПН), інакше посилку не віддадуть. Далі ці дані будуть передаватися митним органам для посилення боротьби з контрабандою. Це випливає із законопроекту № 4279, оприлюдненого на сайті Верховної Ради.

Проект закону був схвалений для ухваленя у другому читанні парламентським комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики. Цей законопроект разом із пов'язаним № 4278 було ухвалено Верховною Радою в першому читанні ще 27 січня.

Варто зазначити, що норма про надання копії паспорта або ІПН одержувачами закордонних посилок з'явилася в законопроекті лише при підготовці до другого читання. Ініціатором поправки виступив народний депутат від партії «Слуга народу» Данило Гетманцев.

У разі, якщо норму про надання копії паспорта або ІПН буде ухвалено, постраждають пересічні українці, які замовляють для особистих потреб товар на міжнародних онлайн-майданчиках — AliExpress, Amazon, eBay і ін. Це пов'язано з тим, що посилку більше не можна буде отримати через абонентські скриньки в своїх будинках або поштоматах, лише шляхом особистої присутності у відділенні поштового оператора.

В «Укрпошті» раніше заявляли, що нововведення про запитування у клієнта копії паспорта або ІПН кожен раз при отриманні замовлення, щоб потім передати цю інформацію митним органам, абсолютно не вирішує проблему контрабанди. У загальному обсязі всіх вантажоперевезень в Україні частка міжнародних посилок становить лише 2%. А контрабанда зосереджена в інших «не посилочних» 98%.

Як писали «ФАКТИ», українці не тільки купують товари на популярних іноземних інтернет-магазинах, а й продають їх там. Так, власник осетрової ферми під Києвом продає чорну ікру на Аmazon. Ікру, вироблену в Україні, купують у США, Швейцарії, Кувейті.

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