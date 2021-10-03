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Україна

У Києві намагаються зірвати показ фільму про нібито корупцію Зеленського, — заява ЗМІ

16:06 3 жовтня 2021
кадр з фільму

Журналісти проєкту «Слідство.Інфо» повідомили, що зривається показ їхнього фільму про нібито офшорний бізнес президента Володимира Зеленського, запланований на вечір неділі 3 жовтня.

Про це у Facebook повідомила журналістка, головний редактор проєкту Анна Бабинець.

За її інформацією, за кілька годин до показу фільму директор «Малої опери» Олексій Прасол подзвонив журналістам і сказав, що показу не буде, пославшись на відсутність електрики та ремонт.

Бабинець на місці переконалася, що електрика є, ремонту немає, постери з фільмом про президента з приміщення зняли, працівникам сказали, що короткий день.

Директор телефоном сказав журналістці, що нічого не знає про фільм та кинув трубку.

«Угоду у нас укладено, локація оплачена. До прем'єри — 5 годин, у нас зареєстровано майже 250 людей. Допоможіть, будь ласка, знайти нову локацію для показу! « — написала Бабинець.

Журналісти «Слідство.Інфо» заявили, що підготували фільм-розслідування про «брудні гроші» Коломойського та таємниці офшорного бізнесу президента Зеленського.

Це розслідування — частина міжнародного проєкту Pandora Papers, в якому зібрана інформація про активи та таємні угоди 130 найбагатших людей світу, серед яких понад 30 топ-політиків.

Над документами проєкту працює команда з більш ніж 600 журналістів з 117 країн світу. Від України в проєкті журналісти «Слідство.Інфо».

Нагадаємо, головний редактор проєкту «Слідство. Iнфо» Анна Бабинець була одним з авторів фільму-розслідування «Вбивство Павла» про обставини смерті журналіста Павла Шеремета.

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