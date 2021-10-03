Не час розслаблятися: «бойові медузи Путіна» окупували порт Одеси

Медузи-корнероти, які зіпсували курортний сезон 2021 року на азовському узбережжі, перебазувалися в Одесу. Там вони зосередилися в районі морського порту, повідомив Telegram-канал «Х * евая Одеса».

Медузи повністю покрили поверхню моря

«Кількість медуз в порту зашкалює», — прокоментував фото його автор.

Один з коментаторів, WerGeld, закликав телефонувати в СБУ з повідомленням про «бойових медуз» Путіна, а через деякий час додав, що «медуз прислали для дестабілізації ситуації в Чорному морі і територіальних водах України».

«На чилі, на расслабоні», «Мільйон, мільйон злих медуз з вікна, з вікна бачиш ти», «Кримчани почали міграцію, камені з неба вже не радують», — іронізують інші користувачі.

Нагадаємо, ректор Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій університету «Україна», професор Валерій Лисенко вважає, що приводів для оптимізму немає і наступного літа медуз знову буде багато, можливо, навіть більше, ніж в сезон 2021 року. Більш того, він назвав неефективними протимедузні сітки і порадив базам відпочинку подбати про створення для курортників окремих басейнів з чистою морською водою.

Фото moryakukrainy.livejournal.com/

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