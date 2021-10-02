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Україна

Бойовики на Донбасі чотири рази порушили «тишу»: поранений український військовий

18:30 2 жовтня 2021
поранення

Російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі з початку доби, 2 жовтня. Один з українських воїнів отримав осколкове бойове поранення, повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил в Facebook.

Поранення оцінюється як середньої тяжкості, боєць був транспортований в госпіталь.

Тим часом в Штабі повідомили, що біля Новозванівка українські позиції піддалися мінометно-артилерійському обстрілу, під час якого ворог використовував знаряддя заборонених «мінських угодами» калібрів, а також ручні протитанкові гранатомети.

Били важкі міномети і в районі Мар'їнки, а в районі Станиці Луганській «працював» ворожий протитанковий ракетний комплекс. Крім того, на Луганщині лінію розмежування перетнув безпілотник, імовірно, типу «Орлан-10».

Як повідомляли «ФАКТИ», 1 жовтня на Донбасі були поранені двоє військовослужбовців Об'єднаних сил.

Фото mil.in.ua/

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