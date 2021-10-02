Українців можуть залишити без другого вихідного дня: що про це відомо

Проголосований в першому читанні законопроект про трудові відносини змінює не тільки правила працевлаштування та звільнення. Деякі нововведення стосуються вихідних днів і роботи на вихідних. Депутати пропонують прибрати застарілу норму про те, що робота у вихідні забороняється, а також змінити статтю з приводу другого вихідного. Критики закону впевнені, що з такою реформою права працівників буде урізано, повідомляє Апостроф.

Зараз в законі закріплено, що загальним вихідним днем є неділя, а другий вихідний визначається законодавством або графіком роботи підприємства за погодженням з профспілкою. У новому законі пропонується, щоб неділя залишалося неробочим днем, а графік і другий вихідний роботодавці і працівники самі визначали в трудовому договорі. Залишено рядки про те, що вихідні можуть надаватися відповідно до графіка організації та думки профспілки, але тепер це не обов'язкова норма, а побажання.

Адвокат і член палати податкових консультантів Людмила Звєрєва не побачила великої проблеми в тому, що від роботодавця стануть рідше вимагати погоджувати умови праці з профспілками. «Якщо прибрати цю норму, нічого в реальності не зміниться. Тільки зменшиться кількість паперової тяганини», — впевнена адвокат.

А ось критики закону гадають, що там, де відсутній ринок праці, роботодавці-монополісти не упустять можливості посилити умови, прописані в договорах. Тим більше, що складаються ці угоди не для кожного працівника індивідуально, а береться типовий договір.

«Під виглядом дерегуляції трудових відносин уряд хоче протягнути звуження прав працівників. Пропонується підмінити визначені законом гарантії договірними відносинами між роботодавцем і працівником. Зрозуміло, що працівник не може протистояти роботодавцю», — вважає екс-депутат Андрій Павловський.

Нагадаємо, у 2022 році Кабмін рекомендував встановити довгі вихідні в березні і червні з «відпрацюванням» у суботи.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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