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Коронавірус «уповільнив хід»: в Україні зменшилася кількість COVID-інфікованих протягом доби громадян

10:50 2 жовтня 2021
Коронавірус в Україні

В Україні за добу 1 жовтня 2021 року було зафіксовано 11 809 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що трохи менше, ніж днем раніше. Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я у Telegram.

Серед нових хворих 1104 дитини та 235 медпрацівників. Також за минулу добу було шпиталізовано 2 692 особи. 203 людини померли. Одужали 3 469 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях.

За даними МОЗ, 1 жовтня 128 070 людей було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 71 667 людей, повністю імунізовані — 56 403 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 144 470 людей, з них отримали одну дозу — 7 144 468 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози — 5 731 125 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Як писали «ФАКТИ», відомий педіатр та телеведучий Євген Комаровський заявив, що вакцинація дітей допоможе припинити пандемію COVID-19.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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