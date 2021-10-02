На Донбасі російські найманці поранили двох воїнів ЗСУ
За добу 1 жовтня на Донбасі зафіксовано 14 ворожих обстрілів по українських позиціях на Донбасі. Армія України підтвердила, що заборони на вогонь у відповідь немає, і змусила ворога припинити вогневу актівность. Про це повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил.
Внаслідок ворожих обстрілів було поранено двох військовослужбовців Об'єднаних сил. ВоїниЗСУ зараз знаходяться в госпіталі. Стан обох поранених — задовільний.
Під ворожий мінометний обстріл потрапила вулиця в Авдіївці — пошкоджено житлові будинки і прилеглу територію. Російсько-окупаційні війська двічі застосували міномети калібру 120 мм.
Також російські найманці обстрілювали українські позиції біля Новозванівки, Новоалександрівки, Лебединського, Луганського, Водяного, Новолуганського, Кримського. Було скинуто гранатометні постріли біля Первомайського та в районі селища Нью-Йорк. Зафіксовано проліт ворожого безпілотника на Луганщині.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний навів дані розвідки про те, що після російсько-білоруських навчань частина армії РФ не повернулася в місця постійної дислокації, а залишилася біля кордону з Україною.
Фото Проліска — Авдіївка / Facebook13
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