На Донбасі російські найманці поранили двох воїнів ЗСУ

За добу 1 жовтня на Донбасі зафіксовано 14 ворожих обстрілів по українських позиціях на Донбасі. Армія України підтвердила, що заборони на вогонь у відповідь немає, і змусила ворога припинити вогневу актівность. Про це повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил.

Внаслідок ворожих обстрілів було поранено двох військовослужбовців Об'єднаних сил. ВоїниЗСУ зараз знаходяться в госпіталі. Стан обох поранених — задовільний.

Під ворожий мінометний обстріл потрапила вулиця в Авдіївці — пошкоджено житлові будинки і прилеглу територію. Російсько-окупаційні війська двічі застосували міномети калібру 120 мм.

У будинку пошкоджено стіни та розбиті вікна

Люди при обстрілі не постраждали

Також російські найманці обстрілювали українські позиції біля Новозванівки, Новоалександрівки, Лебединського, Луганського, Водяного, Новолуганського, Кримського. Було скинуто гранатометні постріли біля Первомайського та в районі селища Нью-Йорк. Зафіксовано проліт ворожого безпілотника на Луганщині.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний навів дані розвідки про те, що після російсько-білоруських навчань частина армії РФ не повернулася в місця постійної дислокації, а залишилася біля кордону з Україною.

Фото Проліска — Авдіївка / Facebook

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