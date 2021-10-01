«Президент стурбований»: у Зеленського відреагували на затримання Саакашвілі

Президент Володимир Зеленський стурбований затриманням в Грузії глави виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайла Саакашвілі. З такою заявою виступив прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров, після того як стало відомо про появу Саакашвілі в Грузії і взяття політика під варту.

«Президент Володимир Зеленський стурбований такими новинами і тоном заяв, які звучать в Грузії щодо можливого розвитку ситуації», — йдеться в заяві Никифорова.

За словами прес-секретаря, посольство в Грузії поки не отримувало офіційних роз'яснень. Україна направить запит, оскільки Саакашвілі є українським громадянином. Консули зв'яжуться з затриманим і нададуть необхідну допомогу.

Тим часом, за інформацією УНН, український МЗС викликав керівника посольства Грузії для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання Саакашвілі. А радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звертає увагу, що ситуацію із затриманням Саакашвілі не можна сприймати як нормальну, там присутні і жорсткість, і бажання помсти. Про це радник заявив в коментарі РБК-Україна.

Саакашвілі після затримання зажадав зустрічі з українським консулом і через омбудсмена передав, що оголошує голодування.

До боротьби за звільнення Саакашвілі з-під арешту підключилася нардеп Єлизавета Ясько. Ще до від'їзду Саакашвілі в Грузії пара записала відео і оголосила, що між ними роман. «Потрібно оголосити, що ми разом, ми закохані одне в одного, хочемо, щоб люди побажали нам щастя», — розповідав Міхеїл.

Нагадаємо, в Грузію Саакашвілі вирушив з нагоди муніципальних виборів в країні.

На батьківщині політик заочно засуджений до позбавлення волі на три роки (за зловживання посадовими повноваженнями при помилування вбивць банкіра Сандро Гіргвліані) і на шість років тюремного ув'язнення (у справі про побиття депутата Валерія Гелашвілі в 2005 році — Саакашвілі був названий замовником злочину). Ще у чотирьох кримінальних справах вироки не винесені. Вивчається роль Саакашвілі в розгоні мирного мітингу в Тбілісі в 2007 році, погромі телеканалу «Імеді», захопленні майна бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі, розтраті держкоштів.

У Грузії свого часу були незадоволені тим, що Саакашвілі в Україні отримав високу посаду і очолив виконавчий комітет Національної ради реформ. Було заявлено, що відносинам між двома країнами шкодять авантюристи і безвідповідальні політики.

Фото president.gov.ua

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