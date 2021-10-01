«Може бути лише один»: у Росії обурилися перейменуванням українського міста

Місто Володимир-Волинський збирається повернути собі історичну назву Володимир. Рішення про це прийняла міська рада. У Росії з цього приводу обурюються і стверджують, що місто на честь Володимира може бути тільки в РФ.

1 жовтня депутати міськради Володимира-Волинського майже одноголосно підтримали ініціативу про повернення місту історичної назви. До цього в населеному пункті пройшли громадські слухання, де мешканці в цілому позитивно висловилися з приводу перейменування. Пізніше на сесії міськради прозвучали кілька оригінальних пропозицій, наприклад, перейменовувати місто не у Володимир, а в Ладомир, але ці варіанти не знайшли прихильників.

Рішення міськради про перейменування — це тільки перший крок в тривалій процедурі. Місто звернеться до обласної ради, щоб та внесла пропозицію до Верховної Ради. Якщо всі перераховані інстанції проголосують «за», лише тоді рішення набуде чинності.

Незважаючи на те, що процедура перейменування тільки почалася, в російському Володимирі вже обурюються через можливу появу «міста-конкурента». «Місто Володимир може бути лише одне. І розташоване на території РФ», — заявили в мерії.

Володимир-Волинський — місто обласного значення, важливий центр туризму на Волині. Займає площу 17,2 кв. кілометра. Станом на 2020 рік тут проживали 38 тис. чоловік.

Місто вперше згадується в хроніках в 866 році, але під назвою Ладомир. В угорських хроніках короля Бели в 884 році також збереглася згадка про місто Ладомир. Під назвою Володимир місто відоме з 988 року, коли київський князь Володимир Святославич (Великий) здійснив похід на захід, підпорядкував жителів з Ладомира і назвав місто своїм ім'ям. У 1795 році Володимир був приєднаний до Росії і перейменований у Володимир-Волинський. У 1975 році в СРСР став містом обласного підпорядкування, і зберіг цей статус в незалежній Україні.

Нагадаємо, в 2021 році в Україні відбулося кілька резонансних перейменувань. Так, селище Новгородське в Донецькій області повернуло собі назву Нью-Йорк.

Фото wikipedia.org

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