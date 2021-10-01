Паперові лікарняні померли, але не до кінця: в яких випадках їх ще будуть видавати

Україна з 1 жовтня перейшла на електронні лікарняні, але передбачені чотири виняткових випадки, коли пацієнт зможе отримати листок непрацездатності в паперовому вигляді. В основному виключення зроблені для тієї документації, що була оформлена до вступу в силу нових правил. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Паперовий лікарняний можна буде отримати, якщо закривається (продовжується) листок непрацездатності, відкритий до 1 жовтня 2021 року. Також документи в паперовому вигляді оформлять в разі якщо:

закінчився термін, коли лікуючий лікар міг внести зміни в медичний висновок, і тепер є необхідність у розгляді питання лікарсько-консультаційною комісією;

трапилася непередбачена ситуація, і через технічні проблем немає можливості протягом семи днів передати дані з електронної системи охорони здоров'я у базу Пенсійного фонду;

при усиновленні дитини, коли незастрахована особа-усиновитель заповнює форму № 147/о.

Нагадаємо, раніше МОЗ пояснив, чому був змушений перейти з паперових на електронні лікарняні, а також розповів, що зміниться з 1 жовтня для лікаря і пацієнта.

57

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter