Квиток на поїзд в Україні тепер можна купити через месенджери Viber і Telegram

«Укрзалізниця» спростила процес купівлі квитків на поїзди. З 1 жовтня це можна зробити через месенджери Viber і Telegram. Нові можливості стосуються усіх поїздів далекого сполучення за винятком міжнародних. Місця в поїздах до Польщі доведеться оформляти через сайт booking.uz.gov.ua. А в Австрію, Угорщину, Словаччину, Молдову — в залізничних касах, уточнюють залізничники.

Щоб придбати квитки через чат-бота в Viber або Telegram, необхідно пройти за посиланням https://vb.me/ukr_railway або https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot, а далі слідувати підказкам. Там же можна уточнити розклад руху, перевірити номер колії, на який прибуває поїзд, отримати інформацію про затримку у дорозі, оцінити поїздку.

Повернення квитків, оформлених у Viber чи Telegram, можна здійснити в тому самому месенджері.

До кінця року «Укрзалізниця» обіцяє ще й додаток для смартфонів для купівлі квитків. А з 5 жовтня буде запущено новий поїзд 795/796 Київ-Гайворон (Кіровоградська область) .

Фото Ukrzaliznytsia / Facebook

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