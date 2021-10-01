В Україні з 1 жовтня розпочався осінній призов: кого закликають

З п'ятниці, 1 жовтня, в Україні стартував осінній призов до лав Збройних Сили України та інших структур — він триватиме до 21 грудня .

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, Кабінет Міністрів встановив чисельність майбутніх строковиків у кількості 13 575 осіб: до лав Збройних Сил призовуть 6500 осіб, в Національну гвардію — 4775 чоловік, до Державної погранслужби — 1700 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту — 600 чоловік.

Цього року на строкову військову службу у жовтні-грудні 2021 призиваються чоловіки, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, а також старші, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відтермінування призову на строкову військову службу.

Відповідно до вимог законодавства України, не підлягають призову та отримують відстрочку для здобуття освіти на весь період навчання громадяни призовного віку, які навчаються:

в установах загальної середньої освіти III ступеня і професійного (професійно-технічної) освіти денної формою навчання;

в установах професійної предвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час отримання початкового рівня (короткого циклу) і першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

в установах професійного предвищої і / або вищої освіти денної форми навчання, у тому числі під час отримання наступного ступеню освіти;

в установах середнього або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

«Відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров'я. Розгляд питання про призов або надання відстрочки (звільнення) від призову відповідно до законодавства покладається на районні (міські) призовні комісії», — йдеться у повідомленні.

Окремо наголошується, що призвані до Збройних Сил України та інших формуваннь строковики не залучаються до виконання бойових завдань в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, що днями був підписаний президентський указ, яким внесено зміни до Положення про проходження громадянами військової служби в ЗСУ. Зокрема, документом вводиться поняття «рекрут» — так називатимуть призовників до принесення ними присяги.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соціальних мережах.

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