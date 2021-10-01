«Робота над помилками»: Зеленський пообіцяв нові премії вчителям

Напередодні Дня вчителя, який в Україні відзначають у першу неділю жовтня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з переможцями міжнародних учнівських олімпіад, їхніми педагогами та переможцями конкурсу «Вчитель року».

Виступаючи перед присутніми, Зеленський нагадав про засновання президентської премії переможцям олімпіад, додавши, що гроші одержуватимуть не тільки вони. Відзначивши, що найближчим часом буде виправлена помилка, яку допустили раніше — крім учнів-переможців грошові премії отримають і педагоги, які готували школярів. «Ми зробили помилку, хочеться її виправити, що буде зроблено найближчим часом», — заявив він.

Нагадаємо, що навесні поточного року у Міносвіти і науки повідомили про затвердження урядом постанови про призначення і виплати стипендій і премій президента України для учнів, які мають високі результати навчання.

Так, переможці всеукраїнських олімпіад одноразово отримують по 20 тисяч гривень, а міжнародних — по 100 тисяч грівен.

Про те, які премії виплачуватимуться вчителям, поки що не відомо.

Раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляв, що якщо в школах не знайдеться достатньої кількості вакцинованих вчителів, то відповідно до нових карантинних правил, навчальному закладу доведеться перейти на дистанційну роботу. При цьому ні скорочувати, ні тим більше позбавляти зарплати педагогів не будуть.

Фото Володимира Зеленського з соціальних мереж.

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