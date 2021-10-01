Власниця манікюрного бізнесу претендує на посаду віце-прем'єрки

Чутки про майбутні кадрові перестановки в Україні «гуляють» вже давно, а днями «слугам народу» видали підписні листи для ініціювання відставки спікера Дмитра Разумкова. Втім, посади може позбутися не тільки він.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», у Єдиному державному реєстрі декларацій з'явилося уточнення в документі власниці торгової марки «Експрес-манікюр» Олени Липівської-Ергюль — вона претендує на посаду віце-прем'єрки — міністерки з питань стратегічних галузей.

Відзначається, що кандидатка на посаду у 2020 році отримала прибуток у розмірі 20,4 тис. грн на основному місці роботи — зареєстрованій в Туреччині компанії Sahne Vizyon Casting Turism. Чоловік Липівськї-Ергюль — громадянин Туреччини Ергюль Сюлеймана Оузхан. Він минулого року отримав 633,84 тис. грн в турецькій компанії Tantur Tourism Co.

Претендентці на високу державну посаду належить земельна ділянка (1000 кв. м) у с. Ревне Бориспільського району. Їй, а також чоловіку, їхній доньці і батькові Олени — квартира у Києві (71,5 кв. м). Ще однією квартирою у Туреччині (189,4 кв. м) вона володіє з чоловіком і донькою.

У декларацію Липівська-Ергюль внесла дані про три сумки Chanel загальною вартістю понад 700 тис. грн, одяг цієї марки і марки Fendi приблизно на 2 млн грн, а також ювелірні прикраси Cartier і Van Cleef & Arpels на суму близько 800 тис. грн.

Бізнесвумен володіє автомобілем Range Rover Sport 2016 р. в, її чоловік — Mercedes-Benz E180 2016 р. в.

Кандидатка на посаду також задекларувала готівкою 378 тис. доларів, 877 тис. євро і 1,5 млн грн. Майже 1 млн грн вона позичила третім особам.

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що Офіс президента слідом за звільненням Разумкова збирається організувати збір голосів для заміни генеральної прокурорки Ірини Венедиктової. Найбільш імовірним кандидатом на цей пост називають прокурора Києва Олега Кіпера. А Кирила Шевченка на посаді очільника НБУ може змінити радник глави ОП Тимофій Милованов.

Фото зі сторінки Олени Липівської-Ергюль із соціальних мереж.

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