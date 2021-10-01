У лікарню повторно йти не потрібно: стало відомо, як оформити і отримати електронний лікарняний

З п'ятниці, 1 жовтня, як і планувалося раніше, Україна повністю переходить на електронні лікарняні.

За словами віце-прем'єр-міністра — міністра цифровий трансформації Михайла Федорова, з червня цього року, коли почався перехідний етап реформи, практично всі лікарні підключилися до медичній системи, яка дозволяє працювати з е-лікарняними.

Для того, щоб отримати електронний лікарняний лист, пацієнт приходить на обстеження до лікаря, який формує медичний висновок у медичному реєстрі та засвідчує його своїм електронним підписом. Після цього пацієнт отримує смс від системи Helsi.

Потім висновок потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду, де формується електронний лист непрацездатності — документ, за яким нараховуються виплати. Пацієнт отримує другу смс, вже від ПФУ. Документ на порталі Пенсійного фонду бачить роботодавець хворого співробітника.

Якщо у пацієнта не сталося загострення і все протікає за планом лікування, то повторно йти у поліклініку, щоб закрити лікарняний, не знадобитися — він закриється автоматично. І більше жодних паперових копій.

Раніше у Національній службі здоров'я України відзначали, що лікар має право створювати в електронній системі медичний висновок про тимчасову непрацездатність тільки після особистого прийому пацієнта. Медик повинен оглянути пацієнта, визначити, чи потрібно направляти його на додаткові обстеження або на консультацію до інших спеціалістів, або ж сам призначить лікування.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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