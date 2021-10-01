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З 1 жовтня водії повинні їздити з увімкненими фарами: названо суму штрафу за порушення

10:50 1 жовтня 2021
автомобіль

З п'ятниці, 1 жовтня, набуло чинності правило щодо необхідності включати ходові вогні на автомобілі за межами населених пунктів — воно діятиме до 1 травня.

У Національній поліції нагадали, що згідно з правилами дорожнього руху, водії повинні їздити з увімкненими денними ходовими вогнями за межами населених пунктів для того, щоб авто на дорозі було помітним для інших учасників дорожнього руху за будь-якої погоди.

У разі ігнорування цього правила на порушників чекає штраф — від 425 до 510 гривень.

У той же час деякі юристи стверджують, що поліцейські не мають права штрафувати за поїздку вдень без світла. Вони посилаються на те, що закон передбачає відповідальність за порушення правил використання зовнішніх освітлювальних приладів або попереджувальних сигналів лише у двох випадках. Йдеться про початок руху і про зміну напрямку руху.

Але оскільки поліцейські у цьому випадку складають адміністративні протоколи, ліпше включати денні ходові вогні поза населеними пунктами.

Нагадаємо, що наприкінці вересня цього року кількість камер відеофіксації, які встановлюють на дорогах, збільшилася до 158. Нові прилади фіксації правопорушень в автоматичному режимі встановили у Львівській, Запорізькій, Закарпатській та Одеській областях.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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