Чия мова буде державною: жителі ОРДЛО коментують злиття «ДНР» і «ЛНР»

З 1 жовтня, згідно з домовленістю між ватажками бойовиків так званих «ДНР» і «ЛНР» Пушиліним і Пасічником, буде демонтована «митниця» на «кордоні» між цими квазіобразованіямі. Анонсований єдиний митний простір. «На єдиній митній території буде функціонувати єдиний внутрішній ринок товарів, застосовуватимуться єдині митні тарифи та інші заходи регулювання зовнішньої торгівлі товарами з третіми країнами», — пояснюють ЗМІ бойовиків.

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Ось як коментують новину в місцевих пабліках.

«Цікаво, чи зроблять цей день святковим днем у календарі майбутньої потужної держави? І яка буква буде першою в назві — „Л“ або „Д“? Чия мова буде державною? Парламенти зіллють або призначать один загальний? А що ж буде з іншими народними „обранцями“? Багато питань, занадто грандіозна подія».

Раніше «ФАКТИ» писали, що на окупованому Донбасі людям хочуть заборонити згадувати про нормальне життя.

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