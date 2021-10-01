Коронавірус знову атакує українців: кількість нових COVID-випадків перевищила 12 тисяч

Протягом кількох днів кількість українців, у яких підтвердили коронавірусну інфекцію, майже подвоїлася — якщо ще 28 вересня МОЗ повідомляв про 6,5 тисяч хворих за добу, то за станом на ранок п'ятниці, 1 жовтня, йдеться вже про 12 034 підтверджених випадків COVID-19 .

За даними МОЗ, серед хворих 1 059 дітей і 248 медпрацівників. У лікарні потрапили 2 637 українців, одужали 3 264 пацієнта. 172 хворих померли.

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«За минулу добу найбільше підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецької (745) і Дніпропетровській (725) областях», — свідчить статистика.

Протягом 30 вересня щеплення проти ковіду отримали 129 533 особи: однією дозою вакциновані 72 268 українців, завершили імунізацію 57 265 громадян.

Нагадаємо, що з 1 жовтня у Харківській області з резерву вивели диспансер радіаційного захисту та пологовий будинок № 2 — ці медустанови прийматимуть ковід-пацієнтів.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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