Народні прикмети та повір'я на 1 жовтня 2021 року: що не можна робити в день Аріни Шиповниці
За церковним календарем 1 жовтня шанують пам'ять мучениць — Софії та Ірини Єгипетських, що жили у III столітті, а також священнослужителя Харитона, який поширював віру навіть у дні гонінь на християн.
Ірина та Софія теж проповідували віру в Єдиного Бога, молилися й робили чудеса. Дивлячись на них, чимало язичників хрестилися та стали християнами.
За народним календарем відзначають день Аріни Шиповниці. В цей час було заведено збирати шипшину. Наші предки вірили, що саме на Аріну шипшина набуває корисних властивостей. Ягоду сушили й заготовляли на зиму.
Крім заготівлі шипшини, влаштовувалися так звані «дівочі посиденьки», які поєднували з заготівлею капусти на зиму.
Люди ходили до церкви та молилися про добробут.
У цей день важливо здійснювати тільки добрі вчинки і стежити за чистотою своїх думок.
Згідно з повір'ям, 1 жовтня не можна лінуватися, сильно переживати, прибирати павутину, висловлювати свої образи.
Категорично забороняється нецензурно виражатися, ображати когось, звинувачувати у чому-небудь. Не варто хвалитися своїм везінням, успіхами й планами, звертатися до Вищих сил з проханнями про багатство та інші матеріальні блага.
У перший день жовтня в давнину спостерігали як відлітають журавлі. Вважалося, що якщо птахи відправляться у теплі краї, то на Покрову буде холодно й настане справжня зима. Якщо ні — то, швидше за все, зима прийде нескоро.
По погоді 1 жовтня судили і про те, яким буде 1 квітня та майбутня зима.
Цього дня іменини святкують Олексій, Аріадна, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Іван, Іларіон, Ірина, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій і Софія.
Нагадаємо, 1 жовтня у світі відзначають і світські свята — Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день музики, Всесвітній день посмішки та Всесвітній день вегетаріанства.268
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